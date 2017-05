Actualidade

Uma equipa internacional de investigadores identificou uma nova espécie de pliossauro, um grande réptil aquático da época dos dinossauros, a partir de um fóssil encontrado há mais de dez anos na Rússia, foi hoje divulgado.

A nova espécie, designada com o nome científico de "Luskhan itilensis", tem um crânio com 1,5 metros de comprimento e um focinho fino, refere em comunicado a Universidade de Liège, na Bélgica, que participou no estudo publicado hoje na revista Current Biology.

Para os autores da investigação, a nova espécie altera significativamente a compreensão sobre a evolução dos plesiossauros, grupo de répteis pré-históricos ao qual pertencem os pliossauros, que eram os principais predadores dos oceanos na era dos dinossauros devido ao seu tamanho e aos dentes numerosos e afiados.