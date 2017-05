Actualidade

Capicua e Pedro Geraldes, com o projeto "Mão Verde", Throes + The Shine e "Beatle Battle" preenchem o programa do Primavera Sound para a Festa da Criança, no Porto, de 01 a 04 de junho, foi hoje anunciado.

O Nos Primavera Sound para a Festa da Criança, que vai decorrer nos Jardins do Palácio Cristal, abre na manhã de 01 de junho, Dia Mundial da Criança, com o projeto "Mão Verde", de Capicua e Pedro Geraldes, seguindo-se Throes + The Shine, no dia 02, e a comemoração dos 50 anos de "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", dos Beatles, com uma "Beatle Battle", no dia 04.

"Mão Verde" é, além de um livro, de um disco e de "uma forma de sensibilização e intervenção" para o ambiente, um concerto temático, "em torno das plantas, da agricultura, da alimentação, dos cheiros das ervas aromáticas, da cor das flores e com uma clara motivação ecológica", adianta a organização.