Actualidade

Um tribunal de recurso federal norte-americano infligiu hoje outro golpe à pretensão do Presidente Donald Trump de banir a entrada nos EUA de provenientes de seis Estados de maioria muçulmana.

O tribunal de recurso do 4.º circuito sustentou uma decisão de um tribunal de nível inferior que bloqueou a decisão da administração republicana que pretendia bloquear temporariamente a emissão de vistos para nacionais do Irão, da Líbia, Somália, do Sudão, da Síria e do Iémen.

O tribunal de Richmond, baseado no Estado da Virgínia, foi o primeiro dos tribunais de recurso a emitir uma decisão sobre a segunda versão da proibição daquelas entradas, que a administração Trump esperava que não tivesse os problemas legais apresentados pela primeira.