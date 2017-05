Actualidade

O vice-presidente da bancada do PS Carlos Pereira rejeitou hoje qualquer violação dos direitos de propriedade no projeto que obriga as assembleias de condóminos a autorizar a atividade do titular de exploração de estabelecimentos de alojamento local.

Entre outros pontos, o projeto de lei do PS pretende "assegurar que a atividade de alojamento local, no caso de prédios urbanos destinados a habitação, não seja exercida com desconsideração dos direitos dos demais condóminos".

Por essa razão, no mesmo diploma - e no que respeita aos documentos necessários ao registo de estabelecimento de alojamento local - prevê-se que passe a ser exigida uma cópia da deliberação da assembleia-geral de condóminos que autorize o titular da exploração do estabelecimento a exercer a respetiva atividade.