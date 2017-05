Estreia

É já este domingo, às 22h, que o TVSéries recupera o imaginário de ‘Twin Peaks’. O Destak já deu uma espreitadela e conta-lhe o que esperar do mestre David Lynch.

Tal como a Alice cai no buraco do coelho, o espetador é sugado pela estética lynchiana logo aos primeiros minutos da nova vida de Twin Peaks.

Nesta terceira fase da história (David Lynch abomina a expressão temporada), tendo como cenário a localidade que chorou a morte de Laura Palmer já lá vão 25 anos, o génio cineasta apurou a sua arte.

Na criação parida com Mark Frost (o mesmo de A Balada de Hill Street, estão lembrados?), continuam os silêncios ensurdecedores entre diálogos de fazer corar um Manoel de Oliveira, as personagens de rostos e corpos bizarros com recursos a anões e mulheres de má fama, a violência de beleza gore, a comicidade de uma ou outra figura ou situação, o Destak pode garantir.

O lettering do génerico presta homenagem aos homevídeos dos anos 90. E a partitura arrepiante de Angelo Badalamenti é intocável.

São 18 partes (David Lynch abomina a expressão episódios) para começar a digerir já a partir do próximo domingo, pelas 22h00, no TVSéries, exatamente uma semana volvida sobre a estreia nos EUA.

Por lá se diz que o realizador está cada vez embrenhado no seu género insanamente confuso, pelo que se o espetador espera uma minissérie cheia de ação e com uma linha de enredo linear, este projeto televisivo com a bênção da Showtime não é para si.

Não incorrendo em spoilers, podemos contar-lhe que o monstro Bob incorporou agora no agente Dale Cooper (Kyle MacLachlan) e não se preveem coisas boas. A linha que separa pesadelos e realidade é cada vez mais ténue.

Para além do prazer de acompanharmos a resolução (ou não) de novos crimes, é sem dúvida uma sensação especial reencontrarmo-nos com personagens dos arquivos da nossa mente, bem guardadas e já cobertas de pó, seja a mulher do tronco, a recepcionista da polícia de voz aguda e ameninada ou o chefe Hawk.

Em duas “partes”, o próprio Lynch faz uma perninha no papel de um diretor do FBI. Veja se descobre onde está o Wally…