Actualidade

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que os aliados da NATO concordaram hojeem aumentar a luta contra o terrorismo e em "investir mais e melhor" na Aliança.

"A luta contra o terrorismo foi um dos principais temas em discussão e concordámos num plano para aumentar a nossa luta contra o terrorismo" na cimeira da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla inglesa), disse Stoltenberg, em conferência de imprensa, no final da reunião.

A NATO, explicou, vai "aumentar o apoio à coligação para derrotar o ISIS (grupo radical auto-proclamado Estado Islâmico), aumentar a vigilância aérea e partilhar mais informação", mas sem entrar em combates no terreno.