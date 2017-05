Actualidade

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, assegurou hoje, em Bruxelas, que os Estados Unidos (EUA) estão comprometidos com a organização e com a solidariedade entre membros.

"Os EUA estão empenhados na NATO e não é possível estar empenhado na NATO e ignorar o artigo 5.º" do Tratado da Aliança, sobre a solidariedade entre aliados, em caso de agressão, disse Stoltenberg, em conferência de imprensa no final da cimeira da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla inglesa).

O Presidente Donald Trump inaugurou um memorial dedicado aos atentados de 11 de setembro de 2001, em Nova Iorque, e à luta contra o terrorismo, que está na nova sede da Aliança.