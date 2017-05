Actualidade

O líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, denunciou, hoje, em Melgaço "mais um exemplo do malabarismo do Governo" referindo-se à redução da comparticipação de determinados medicamentos aos trabalhadores do Estado, nomeadamente a doentes oncológicos ou com esclerose múltipla.

"Este Governo é um Governo de malabarismos porque dá com uma mão o que tira com a outra", afirmou o presidente do grupo parlamentar do PSD.

Questionado pela agência Lusa sobre a pergunta que o grupo parlamentar do PSD enviou hoje ao Ministro da Saúde relativa aquela redução, Luís Montenegro afirmou que, hoje, Portugal vive "um definhamento nos serviços públicos como nunca viveu, nem nos tempos da crise de 2011 e 2012".