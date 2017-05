Autárquicas

O líder parlamentar do PSD afirmou, hoje, em Melgaço que o partido é, no país, o "mais mobilizado" para as eleições autárquicas e "não passou pela vergonha" do PS com a coligação à Câmara do Porto.

"O PSD será o partido mais adiantado nessa questão e não teve que passar pela vergonha por que passaram outros, nomeadamente o Partido Socialista que na segunda cidade do país se viu na contingência de ser enxotado para fora de uma coligação que já tinha apresentado, com grande aparato e ter de ir, agora, a reboque dos acontecimentos arranjar uma candidatura de circunstância, fragilizada à partida", afirmou Luís Montenegro.

O líder parlamentar do PSD, que falava à agência Lusa, à margem do jantar de apresentação do candidato do partido à Câmara de Melgaço referia-se aos 58 acordos de coligação com vários partidos, hoje aprovados pela Comissão Política Nacional do PSD, 42 dos quais em exclusivo com o CDS-PP e apenas cinco sem os democratas-cristãos.