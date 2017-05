Manchester/Atentado

O Presidente dos Estados Unidos tentou hoje aplacar o aliado britânico após fotografias do inquérito ao atentado de segunda-feira em Manchester terem aparecido num jornal norte-americano, lançando um inquérito.

"Pedi ao Departamento da Justiça e às outras agências responsáveis que lancem um inquérito completo" às fugas de informação e, "se for adequado, os culpados devem ser perseguidos com todo o rigor da lei", afirmou Donald Trump à margem da cimeira da NATO que decorre em Bruxelas.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, queixou-se diretamente a Donald Trump sobre a fuga que permitiu a divulgação das fotografias da cena do atentado com um bombista suicida que fez 22 mortos e 64 feridos à saída de um concerto da cantora americana Ariana Grande em Manchester.