Actualidade

O líder da oposição do Reino Unido, o trabalhista Jeremy Corbyn, prometeu que se vencer as eleições legislativas no próximo mês vai mudar a política externa do país e acabar com a designada "guerra ao terror".

Corbyn vai discursar na sexta-feira, altura em que sustentará que as intervenções militares desde 2001 não apenas falharam em acabar com a ameaça dos ataques violentos, como a agravaram.

O Partido Trabalhista divulgou antecipadamente extratos do discurso de Corbyn, no qual promete "mudar o que se faz lá fora".