Greve

A greve nacional da Função Pública está hoje a ter impacto na saúde, com vários hospitais com adesão próxima de 100%, segundo a coordenadora da Federação dos Sindicatos da Função Pública, que antecipa que fiquem fechadas centenas de escolas.

De acordo com o primeiro balanço feito à Lusa por Ana Avoila, cerca das 00:45, quanto ao setor da saúde, na região de Lisboa a adesão é de 100% nos hospitais de São José, Maternidade Alfredo da Costa e Beatriz Ângelo, sendo que ascende ainda a 98% no hospital São Francisco Xavier, 85% no hospital de Santa Maria, que tem mesmo o bloco operatório encerrado, e 70% no hospital dos Capuchos.

A norte, o hospital Pedro Hispano (Matosinhos) tem uma adesão de 70% nos primeiros turnos, o hospital de São João (Porto) 60% e o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa de 65%, enquanto nos restantes hospitais da região do Porto a adesão ronda "80 a 90%", afirmou a mesma dirigente sindical.