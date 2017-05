Actualidade

O primeiro-ministro cabo-verdiano disse que Cabo Verde está à procura do "seu papel útil" na economia mundial através de múltiplas parcerias preferenciais, mas sustenta que é a "ancoragem" na Europa que acelerará o desenvolvimento do país.

Ulisses Correia e Silva falava em entrevista de um ano de governação à agência Lusa, no mês em que o país assinalou 10 anos de Parceria Especial com a União Europeia e na semana seguinte a visitas do Presidente do Gana, a segunda maior economia da África Ocidental, e do ministro dos Negócios Estrangeiros da China, um dos principais parceiros de cooperação de Cabo Verde.

"A nossa intenção estratégica é muito clara quando fazemos opções de triangulação voltando àquilo que é História: África, Europa, Américas e papel relevante com a China. Facilmente conseguimos convergir com este quadro de grandes movimentos mundiais onde ou nos inserimos bem ou ficamos perdidos no meio do Atlântico", disse Ulisses Correia e Silva.