Actualidade

O espetáculo "Estrada Branca", que se estreia hoje, no Mosteiro de São Bento da Vitória, no Porto, junta o universo musical de José Afonso ao do brasileiro Vinicius de Moraes, com novos arranjos e cantado a duas vozes.

O português José Pedro Gil junta-se à brasileira Mônica Salmaso para darem voz a 25 temas de Afonso (1929-1987) e de Moraes (1913-1980), dois mundos criativos "aparentemente incompatíveis", mas que "produziram em conjunto sob a égide da mesma língua", explicou o cantor na quinta-feira, no final de um ensaio aberto à imprensa.

O álbum "Outro Tempo, José Afonso", lançado em 2015, foi uma primeira abordagem ao "José Afonso lírico" de José Pedro, juntamente com um dos diretores musicais, Emanuel de Andrade.