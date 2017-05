Actualidade

A Orquestra Metropolitana de Lisboa (OML), sob a direção do maestro Pedro Neves, estreia hoje, no Pavilhão do Arade, em Ferragudo, no Algarve, o Concerto para Flauta e Orquestra "Giochi di Uccelli", de Sérgio Azevedo.

O concerto de estreia desta composição de Sérgio Azevedo, em que é solista o flautista Nuno Inácio, faz parte da programação do 27.º Festival Internacional de Música do Algarve, que termina no domingo, em Albufeira.

O Concerto para Flauta e Orquestra foi escrito em 2016 e intitulado, em italiano, "Jogos de Pássaros".