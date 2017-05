Taça de Portugal

A final da Taça de Portugal de futebol entre Benfica e Vitória de Guimarães, agendada para domingo, no Estádio Nacional, vai ser o primeiro jogo decisivo de provas nacionais, a nível mundial, a recorrer oficialmente ao vídeo-árbitro.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) confirmou a 07 de abril a utilização do vídeo-árbitro no embate entre vitorianos e 'encarnados', o primeiro jogo oficial do país a recorrer ao sistema de comunicação entre o árbitro de campo e os árbitros a cargo das imagens em direto.

O organismo responsável pelo futebol nacional anunciou na segunda-feira que Hugo Miguel, da Associação de Futebol de Lisboa, vai ser o árbitro da final da 'prova rainha' e que Artur Soares Dias e Jorge Sousa, ambos da Associação de Futebol do Porto, vão ser os assistentes de vídeo-árbitro.