Greve

A adesão à greve convocada para hoje pelos sindicatos da função pública foi de 75% no Hospital de São João, no Porto, segundo fonte sindical.

No Hospital de São João, de acordo com o dirigente do STFPS Mário Sobrinho, a "adesão rondou os 75%", num impacto que foi "contornado pelo hospital com a mobilidade de alguns funcionários para outros serviços" e pelo facto de "haver gente a trabalhar sem contrato".

"Estão fechados os blocos de estomatologia, de oftalmologia, de otorrinolaringologia - aqui também não houve consultas - e ainda o bloco de neurocirurgia, enquanto o bloco de torácica encontra-se a 50%", afirmou à Lusa aquele responsável sindical.