Actualidade

O líder da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) e Presidente da República, Filipe Nyusi, afirmou hoje que o partido deve compreender o que pensa a população, que enfrenta um agravamento do custo de vida.

"Teremos que compreender o momento em que a Frelimo está a governar Moçambique, que ansiedades e prioridades reinam no seio dos moçambicanos", referiu.

Filipe Nyusi falava na abertura da quarta sessão extraordinária do Comité Central da Frelimo, que decorre hoje e amanhã, à porta fechada, no centro de conferências Joaquim Chissano, em Maputo, com 201 dos 209 membros presentes.