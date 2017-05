Actualidade

A família do jovem que morreu no hospital de S. José enquanto aguardava por uma cirurgia a um aneurisma cerebral, em dezembro de 2015, admite pedir a abertura de instrução depois do Ministério Público (MP) ter arquivado o processo.

A advogada da família, em declarações à agência Lusa, considera que há "importantes aspetos que não foram suficientemente investigados" pelo Ministério Público.

Para Cristina Malhão, a decisão da transferência de David Duarte do hospital de Santarém para o Hospital de S. José, em Lisboa, "não está suficientemente esclarecida".