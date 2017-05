Manchester /Atentado

O futebolista português Cristiano Ronaldo cancelou uma visita a Londres, para apresentar uma linha de produtos de uma empresa que o patrocina, em virtude do atentado de segunda-feira em Manchester, anunciou hoje o promotor do evento.

O jogador do Real Madrid estaria no sábado no Hotel Intercontinental de Londres, mas a marca patrocinadora cancelou a iniciativa depois de o governo britânico ter elevado os índices de risco de novo atentado.

"A segurança vem em primeiro lugar. Decidimos, com pena, adiar este evento para uma data posterior", disse, em comunicado, a Sixpad.