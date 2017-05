Actualidade

Quatro grupos editoriais independentes, focados sobretudo na fotografia e na ilustração - Pierre von Kleist editions, STET, Publicações Serrote e Chili Com Carne - participam este ano pela primeira vez na Feira do Livro de Lisboa.

Num comunicado conjunto, estes quatro projetos editoriais independentes de Lisboa anunciam a sua estreia no pavilhão C39 da Feira do Livro, que decorre de 01 a 18 de junho, no Parque Eduardo VII, com o objetivo de ultrapassar as fronteiras do seu nicho de leitores.

"A união destas entidades, que produzem um corpo de trabalho único e independente, deve-se à intenção de abranger um público maior, fora dos nichos tradicionais", afirmam.