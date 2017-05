Actualidade

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, garantiu hoje que o défice de 2017 não vai disparar nem está descontrolado, apesar do aumento do investimento público em mais de 25%.

"Ao longo de uns meses andámos a ouvir dizer que se tinha atrasado o investimento público para compor o défice de 2016, eu gostava de vos dizer que, nem resolvemos o défice de 2016 atrasando o investimento público, nem o défice de 2017 vai disparar ou está descontrolado por agora estarmos com crescimentos de 25% no investimento", afirmou.

Pedro Marques falava em Castelo Branco, durante a sessão de abertura do I Congresso Empresarial da Beira Baixa, iniciativa organizada pelo Associação Empresarial da Beira Baixa e pelo Jornal de Negócios.