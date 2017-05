Actualidade

Os telegramas da embaixada de Portugal em Luanda no dia 27 de maio de 1977 referem a interferência de tropas cubanas contra os "fracionistas" Nito Alves e José Van-Dúnen, acusados pelo regime de tentativa de golpe de Estado.

As posições do antigo guerrilheiro e ex-ministro da Administração Interna Nito Alves (Alves Bernardo Batista) e de José Van-Dúnen levam, no início de 1977, ao processo de expulsão do Comité Central do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) e depois à acusação de golpe de Estado que acaba por provocar uma purga que fez um número ainda indeterminado de mortos, prisões e exílios.

No dia 27 de maio de 1977, a embaixada de Portugal na capital angolana transmite um telegrama em que informa que grupos ligados a Nito Alves e que incluem elementos das Forças Armadas ocuparam a Rádio Nacional "convocando" uma manifestação popular no bairro de Alvalade, junto às instalações da emissora.