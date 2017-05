Actualidade

Marcelo Rebelo de Sousa classificou de "impressionante" a representação portuguesa na 76.ª edição da Feira do Livro de Madrid, com Portugal como país convidado, que inaugurou hoje ao lado dos reis de Espanha, Felipe VI e Letizia.

"É uma feira muito impressionante porque é enorme e porque Portugal está muito bem representado", disse o Presidente português, no final da visita com os reis espanhóis, que marcou a inauguração oficial do certame que encerra a 11 de junho, no conhecido Parque do Retiro, perto do centro de Madrid.

A programação portuguesa na feira inclui uma extensa lista de eventos e a deslocação de cerca de 60 escritores a Madrid.