Actualidade

O ministro da Economia revelou hoje que o 'cluster' aeronáutico em Portugal representa "1%" do Produto Interno Bruto (PIB), emprega "mais de 18 mil pessoas", e produz "mais de 1.700 milhões de euros".

"As 70 empresas que estão identificadas neste 'cluster', que tem mais de 18 mil postos de trabalho, produzem já hoje 1.700 milhões [euros] o que dá, de facto, um por cento do PIB", disse Manuel Caldeira Cabral.

De acordo com o ministro da Economia, que falava à agência Lusa à margem da sua intervenção no certame aeronáutico Portugal Air Summit, que está a decorrer no Aeródromo de Ponte de Sor, no distrito de Portalegre, as empresas envolvidas no 'cluster' exportam "85 por cento" da sua produção, o que representa "cerca de 1.500 milhões [euros]".