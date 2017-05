Actualidade

A terceira edição do Ocupai! - Festival Ibérico de Arte e Ação vai realizar-se em junho no Lenteiro do Rio, à beira do rio Vouga, em São Pedro do Sul, considerado um local propício para estar em comunidade.

Organizado pelo município de S. Pedro do Sul e pela associação cultural Binaural/Nodar, o festival vai ocupar, nos dias 24 e 25, uma zona "onde as águas correm mais lentas, onde a vegetação é aprazível e diversa e onde noutros tempos os habitantes lavavam e punham a secar a roupa".

"É com esse espírito de 'refazer' comunidade que o Ocupai! trará duas tardes de tempo sensível e lentamente fruível, como deve ser encarada a própria vida quotidiana", justifica a organização.