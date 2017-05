Actualidade

O sindicato que representa os inspetores do SEF disse hoje que estes profissionais estão "sem os meios adequados para corresponder ao aumento exponencial de trabalho e risco" e que a falta de efetivos está a tornar-se "insustentável".

"Os inspetores do SEF, sobretudo os que trabalham nos postos mais críticos, estão sem os meios adequados para corresponder ao aumento exponencial de trabalho e de risco, há muitos, muitos anos", disse o presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SCIF/SEF), Acácio Pereira, na abertura da conferência "O SEF e a economia", organizada por esta estrutura sindical.

Dirigindo-se à ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, que estava presente na conferência, Acácio Pereira sustentou que a falta de recursos humanos no SEF é "insustentável para todos", designadamente para os passageiros dos aeroportos, especialmente o de Lisboa, para as companhias aéreas, empresas portuárias e aeroportuárias, turismo, autarquias e para os próprios inspetores, que estão sobrecarregados.