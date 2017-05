Actualidade

O Doclisboa - Festival Internacional de Cinema vai passar pelo concelho de Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, entre os dias 03 e 10 de junho, foi hoje anunciado.

Durante sete dias, uma extensão do Doclisboa vai estar patente na Casa Municipal da Cultura de Pedrógão Grande, onde serão exibidos cinco filmes apresentados no Doclisboa de 2016 e duas oficinas para crianças levadas a cabo pelo projeto educativo Docs4kids, anunciou a autarquia.

Em nota de imprensa, o Município de Pedrógão Grande refere que vão ser exibidos documentários galardoados em 2016, destacando o filme vencedor do principal galardão do Doclisboa "Calabria", de Pierre-François Sauter, "um 'road movie' sobre um emigrante italiano na Suíça que, após a morte, vai ser repatriado por outros dois emigrantes, o cigano Jovan e o português José", e o filme vencedor do Prémio FCSH para Melhor Primeira Obra, "300 Miles", de Orwa El Mokdad.