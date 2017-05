Actualidade

A bolsa de Nova Iorque seguia hoje sem uma tendência definida no início da sessão, após uma revisão em alta do crescimento da economia norte-americana no primeiro trimestre.

Às 15:08 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones recuava 0,06% para 21.070,15 pontos e o Nasdaq registava uma ligeira variação positiva de 0,01% para 6.205,57 pontos.

O índice alargado S&P 500 estava estabilizado em 2.415,14 pontos.