Actualidade

O arquiteto Carles Muro é o primeiro curador adjunto de Programas de Arquitetura do Museu de Arte Contemporânea de Serralves, no Porto, adiantou hoje à agência Lusa fonte do espaço museológico.

"Esta nova posição foi criada pelo reconhecimento da importância crescente da arquitetura, como parte do programa artístico do museu, na sequência da oferta de 40 projetos do arquivo de Álvaro Siza e da colaboração institucional entre a Fundação de Serralves, o Canadian Centre for Architecture, em Montreal, e a Fundação Gulbenkian, em Lisboa", referiu a fundação, em comunicado.

Colaborando com a diretora do Museu de Serralves, Suzanne Cotter, o curador adjunto tem como funções aconselhar sobre o tratamento em curso, acesso ao "Arquivo Siza" e a sua contextualização em termos de arquitetura contemporânea, contribuir para as exposições e programas públicos e orientar o desenvolvimento futuro da coleção de arquivos ligados à arquitetura, assim como potenciar a expansão da rede de parceiros especializados do museu, quer em termos nacionais quer internacionais.