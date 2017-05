Actualidade

Um passeio de barco, a prática de canoagem e a condução de 'karts' estão entre as atividades que irão juntar cerca de 160 crianças e jovens portadores de deficiências em Mortágua, na terça-feira, disse hoje a GNR de Viseu.

De acordo com o chefe da Secção de Operações, Treino e Relações Públicas da GNR de Viseu, José Machado, entre as 09:30 e as 16:30 de terça-feira, mais de centena e meia de alunos portadores de deficiência ou multideficiência, que frequentam instituições do distrito de Viseu, terão à sua espera "um dia diferente".

"Este é o terceiro ano em que nos aliamos a uma iniciativa deste género, que tem por objetivo dar oportunidade às pessoas com algumas dificuldades de poderem usufruir, pelo menos uma vez no ano, de atividades que as crianças e jovens sem qualquer tipo deficiência podem usufruir no seu dia-a-dia", justificou, em declarações à agência Lusa.