O secretário-geral do PS afirmou hoje que, a partir de 01 de junho, o fim "do corte cego" de 10% nos subsídios de desemprego irá abranger 136 mil pessoas desempregadas de longa duração, 58% do total.

António Costa, líder socialista e primeiro-ministro, falava no encerramento das Jornadas Parlamentares do PS em Bragança, na fase do seu discurso que dedicou às políticas do Governo em relação às prestações sociais.