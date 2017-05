Actualidade

O administrador-delegado da Pharol, Luís Palha da Silva, disse hoje acreditar no calendário apontado pela Comissão Executiva da Oi para um acordo com credores em assembleia-geral a realizar-se setembro.

"Acredito nos calendários que nos são definidos. Há grande vontade de afastar os problemas que possam surgir, para que esse acordo possa chegar tão rápido quanto possível", disse Palha da Silva, após duas assembleias-gerais da Pharol, empresa que detém cerca de 27% da operadora brasileira Oi.

Palha da Silva reforçou que de acordo com as informações do Conselho de Administração da Oi e dos responsáveis na condução do processo, "o mês de setembro é uma data possível".