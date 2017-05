Actualidade

O secretário-geral do PS afirmou hoje que a Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP) já está a apreciar 11 diplomas, na sua maioria regulamentares, com os quais o Governo pretende concretizar a descentralização ainda nesta sessão legislativa.

António Costa comunicou este passo do seu executivo, que hoje completa ano e meio de funções, na sessão de encerramento das Jornadas Parlamentares do PS em Bragança, num capítulo do seu discurso que dedicou à descentralização e no qual também falou sobre a necessidade de uma nova lei das finanças locais.

"Temos de ter como grande objetivo desta legislatura - e eu diria ainda como grande objetivo desta sessão legislativa - aprovar o quadro legal para que o início do próximo mandato autárquico seja marcado por um forte avanço da descentralização com claro reforço das competências dos municípios e das freguesias na gestão dos seus territórios", começou por referir.