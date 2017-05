Actualidade

O grupo Brincar ao Teatro estreia no sábado, no Auditório Municipal Eunice Muñoz, em Oeiras, a peça "Maria, a alegria cresceu", protagonizada por adultos com paralisia cerebral.

Baseada no livro "Maria, a alegria na diferença", de Teresa Coutinho, com ilustrações de Pedro Sousa Pereira, a peça conta a história de Maria, uma criança com paralisia cerebral, que cresce e consegue realizar os seus sonhos.

"Maria, a alegria na diferença" é um livro que conta a história de uma vitória - da vitória da alegria -, uma história de persistência e luta, contra as contrariedades da vida, como destaca a apresentação da peça de teatro.