Actualidade

A aldeia de xisto da Cerdeira, na Lousã, vai acolher entre os dias 01 e 04 de junho mais uma edição do "Elementos à Solta - Art Meets Nature", que este ano tem como tema de inspiração o livro "Bichos", de Miguel Torga, e que contará com 14 artistas convidados.

"Neste encontro, juntam-se vários artistas para residir, expor, trabalhar, conversar, petiscar e conviver num cenário natural deslumbrante", refere a nota de imprensa da organização.

Desenvolvido pela ADXTUR - Agência para o Desenvolvimento Turísticos das Aldeias do Xisto, que transforma a pequena aldeia de Cerdeira numa galeria de arte a céu aberto, a iniciativa conta ainda com 'workshops', cinema, instalações, concertos, teatro, palestras, mergulhos na natureza e até petiscos do chefe.