O extremo internacional português Bernardo Silva vai trocar o Mónaco pelo Manchester City, anunciou hoje o clube da Primeira Liga inglesa de futebol no seu sítio oficial.

"Manchester City está deliciado por poder confirmar que Bernardo Silva vai juntar-se ao clube, proveniente do Mónaco, a 01 de julho", revela o clube orientado pelo espanhol Pep Guardiola, juntando uma foto do jogador com a camisola 20.

O clube de Manchester não revela o montante envolvido no negócio, mas, na tarde de hoje, a BBC revelou um acordo por 43 milhões de libras (cerca de 49,2 milhões de euros).