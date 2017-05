Actualidade

O ministro do Ambiente disse hoje terem acabado as situações impunidade para quem poluir o rio Vizela, prometendo que nos casos mais graves será ordenada a suspensão total ou parcial da atividade das indústrias responsáveis.

"Aquilo que queremos garantir aqui é que, sempre que o dano ambiental for expressivo e tivermos a certeza de quem o provoca, existirão medidas cautelares que poderão nomeadamente levar à suspensão temporária, global ou parcial da atividade industrial que estiver a provocar esses fenómenos de poluição", afirmou Matos Fernandes, em declarações aos jornalistas.

Falando em Vizela no final da sessão de apresentação do Plano de Ação para a Despoluição do Rio Vizela, o ministro acrescentou: "A impunidade, certamente, chegou ao fim, mas o risco ainda não chegou ao fim".