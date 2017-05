Actualidade

O primeiro-ministro cabo-verdiano disse hoje não ter feito ainda as contas a quanto vai custar a entrada do Estado no capital da companhia de aviação Binter, que segundo cálculos da agência Lusa deverá rondar 1,1 milhões de euros.

A companhia Binter Cabo Verde irá assegurar a partir de agosto em exclusividade os voos domésticos no arquipélago, além das ligações com o Senegal e a Guiné-Bissau, ao abrigo de uma parceria que prevê a entrada do Estado cabo-verdiano na companhia com a aquisição de 49% do capital social.

Segundo explicou anteriormente o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, 30% corresponde à cedência comercial das rotas domésticas e regionais e 19% por cento a investimento. A posição do Estado será colocada posteriormente à disposição de investidores nacionais.