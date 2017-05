Actualidade

A presidente da Associação de Graduados Portugueses (AGRAFr) em França considerou hoje que muitos dos jovens portugueses emigrantes querem regressar a Portugal para colocar em prática no seu país a "maturação profissional" adquirida no estrangeiro.

"É um ciclo de crescimento e é natural que, quando olham para o futuro, a possibilidade de voltar a Portugal seja muito atrativa. É aprender aqui, ser gente, ter maturação profissional e depois aplicar em Portugal o que aprenderam", afirmou Ana Rita Furtado, 37 anos, comentando o inquérito da Fundação Associação Empresarial de Portugal (AEP) que indica que dois terços dos jovens emigrantes qualificados entrevistados querem regressar.

De acordo com o estudo, divulgado pela agência Lusa a 17 de maio, este desejo de regresso coloca a saudade dos familiares e dos amigos (71 por cento) o principal motivo, seguindo-se as "oportunidades de carreira" como fator de influência no retorno (54 por cento).