BES

Mais de 1.900 clientes que investiram em papel comercial vendido pelo BES, o equivalente a 97% do total, aceitaram aderir ao mecanismo que visa compensar parcialmente as perdas sofridas na queda do banco, segundo informação enviada à Lusa.

De acordo com o comunicado enviado pelo grupo de trabalho criado para encontrar um solução para estes lesados, "foram recebidas 1.937 manifestações, que correspondem a 97,78% do montante total investido" e, dessas, houve "1.917 manifestações com intenção de aceitação" e apenas "20 manifestações no sentido da rejeição da solução".

O grupo de trabalho considera que, com a existência de uma indicação de adesão maioritária, "está preenchido um dos pressupostos para a concretização" do mecanismo de compensação, uma vez que o mínimo era que 50% dos clientes aceitassem. Neste caso, feitas as contas, a adesão ascende a quase 97%.