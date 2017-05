Descentralização

Gestão de museus não nacionais e de património cultural classificado local, autorização de espetáculos de natureza artística e tauromáquicos são ações do setor da Cultura, que o Governo inclui na proposta de descentralização, com a transferência de competências para as autarquias.

O projeto de Lei-Quadro da Descentralização, do Governo, no setor da cultura, a que a agência Lusa teve acesso, prevê a transferência do exercício de competências, para os municípios, nas áreas de "gestão, valorização e conservação do património cultural que, sendo classificado, se considere de âmbito local".

No projeto de decreto-lei setorial, propõe-se, de igual modo, que se considere, neste âmbito, a "gestão, valorização e conservação de museus, que não sejam museus nacionais", a "autorização e fiscalização de espetáculos de natureza artística" e a "autorização de realização de espetáculos tauromáquicos".