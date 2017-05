Actualidade

O filósofo e intelectual português Eduardo Lourenço abriu hoje o programa de atividades da Feira do Livro de Madrid com uma conferência em que defendeu que as "diferenças" entre Portugal e Espanha "não são nada" em relação ao que une os dois países.

O professor e ensaísta considerou que a 76.ª Feira do Livro de Madrid, que este ano tem Portugal como país convidado, "é mais do que uma feira, é uma festa".

Eduardo Lourenço teve palavras iniciais muito elogiosas para a presidente da Fundação José Saramago, Pilar del Rio, que recebeu o prémio luso-espanhol de Arte e Cultura 2016, considerando-a "um anel de ouro nas relações entre Portugal e Espanha".