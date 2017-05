Actualidade

As forças armadas egípcias atacaram hoje na Líbia a base de onde saíram os presumíveis autores do atentado no Cairo, em que morreram 28 cristãos coptas, anunciou o Presidente do Egito, Abdelfatah Al-Sisi.

O anúncio foi feito numa intervenção transmitida pela televisão pública e al-Sisi garantiu na ocasião que o seu país "não vacilará em atacar campos de treino de terroristas", no Egito ou no estrangeiro.

Até agora ainda nenhuma organização reivindicou o ataque contra um autocarro em que 28 cristãos coptas morreram quando se dirigiam para um mosteiro próximo da localidade egípcia de Al Adua, na província de Minya, no sul do país.