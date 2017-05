Descentralização

A contratação de técnicos de educação especial para as escolas passa a ser responsabilidade dos municípios, de acordo com o projeto de decreto-lei setorial para a Educação no âmbito do processo de descentralização de competências para as autarquias.

De acordo com o projeto de decreto-lei a que a agência Lusa teve acesso, a proposta do Governo prevê que "os municípios procedem ao recrutamento e seleção do pessoal não docente, incluindo assistentes operacionais, assistentes administrativos e técnicos de educação especial, a afetar aos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas da rede escolar pública do Ministério da Educação".

O projeto de decreto-lei prevê igualmente que estes três grupos de profissionais, quando tenham vínculo ao Ministério da Educação (ME), o vejam transferido para as autarquias, "que assumem a competência da respetiva gestão", mas respeitando direitos adquiridos, mantendo "o direito ao vínculo, à carreira, à categoria e níveis remuneratórios detidos à data da entrada em vigor" do diploma, com aplicação prevista nas escolas para o ano letivo de 2018-2019.