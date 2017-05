Descentralização

Os municípios vão passar a receber 50% das receitas resultantes da cobrança da taxa de recursos hídricos nos respetivos territórios, segundo um projeto de decreto-lei do Governo relativo à transferência de competências, a que a Lusa teve hoje acesso.

De acordo com o documento, integrado no pacote da descentralização que o executivo quer ver em vigor no próximo ano, 25% da cobrança passa a destinar-se ao Fundo Ambiental (para apoiar políticas ambientais) e os restantes 25% ao Fundo Azul (para desenvolvimento da economia do mar, investigação e proteção do meio marinho.

A distribuição das receitas desta taxa sofreu mudanças ao longo da última década. A anterior alteração legislativa, em 2016, referia uma distribuição entre o Fundo Ambiental e a Agência Portuguesa do Ambiente (50% para cada).