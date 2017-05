Actualidade

O FC Porto qualificou-se hoje para a final da Liga portuguesa de basquetebol, ao vencer por 95-70 no reduto do Vitória de Guimarães, no terceiro encontro das meias-finais dos 'play-offs'.

A formação portista, campeã em título, já tinha vencido os dois encontros disputados em casa, primeiro por 80-69 e depois por 83-78.

Na final, o FC Porto defronta o vencedor do duelo entre o Benfica e a Oliveirense, que os 'encarnados' lideram por 2-0, com o terceiro jogo marcado para sábado, em Oliveira de Azeméis.