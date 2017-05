Actualidade

A Banda Sinfónica do Exército, sob a direção do maestro Artur Duarte Cardoso, encerra hoje, em Queluz, o 52.º Festival de Sintra, que abriu no passado dia 04, com uma homenagem à pianista Olga Prats.

O "Concerto Promenade", hoje, às 21:30, no terreiro do Queluz, é "um conceito de espetáculo desenvolvido pelo maestro inglês Sir Henry Wood (1869-1944), baseado na informalidade, uma vez que o público pode se 'promener' ['passsear'] durante o concerto", segundo nota do Festival.

O concerto conta com a participação do Coro Lisboa Cantat, sob a direção de Jorge Alves, do tenor Pedro Rodrigues, da soprano Carla Simões e do barítono Diogo Oliveira.