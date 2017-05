Actualidade

O Governo do Sri Lanka informou que o número de mortos causados pelas cheias subiu para 100 e que há 99 desaparecidos, numa altura em que as autoridades e os residentes intensificaram as operações de busca e salvamento.

O centro de gestão de desastres informou que mais de 2.900 pessoas foram deslocadas, segundo a Associated Press.

Os militares usaram veículos blindados e barcos para transportar as pessoas para zonas seguras.