Actualidade

A peça "A Mãe Biológica de Marilyn Monroe", de Armando Nascimento Rosa, estreou-se na noite de sexta-feira, em Houston, nos EUA, no centro de artes MATCH, levada a palco pela companhia de teatro Luciole International Theatre.

O autor explicou à agência Lusa que a apresentação "é uma oportunidade formidável porque amplifica a recepção cénica da peça ao espaço universalizado da anglofonia, ainda para mais numa peça cujas personagens pertencem em primeiro lugar ao imaginário norte-americano."

"É muito honroso e raro para um dramaturgo português poder ver estrear uma peça sua nos EUA, em tradução inglesa, num espaço cénico com as potencialidades do MATCH", acrescentou Nascimento Rosa.